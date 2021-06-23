Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulunun kararıyla müsilajla mücadelede kullanılacak araç ve ekipman envanterinin çıkarılarak gerekli görevlendirme ve yönlendirilme görevinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Genel Müdürlük, İstanbul sahillerindeki müsilajla mücadele çalışmaları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesinden de araç ve şoför talebinde bulundu. Bugüne kadar Bursa sahillerinde etkili bir çalışma sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi de BUSKİ bünyesindeki 3 vakumlu araç ve bu araçlarda görevli 9 personeli İstanbul’a gönderdi."

Ayrıca açıklamada, 22 Mayıs'tan bu yana Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerinden yaklaşık 600 metreküp müsilaj toplandığı duyuruldu.