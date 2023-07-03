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Güncel
AA 03.07.2023 12:11

Muş'ta çiftçilerin ot biçme mesaisi başladı

Muş'ta ot biçme döneminin başlamasıyla sabah erken saatlerde tarlalarına giden çiftçiler, hayvanların kışlık yiyecek ihtiyacını gidermek için mesai harcıyor.

Muş'ta çiftçilerin ot biçme mesaisi başladı

Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı kentte, çiftçiler bu yıl da sıcak havada zorlu mesaiye başladı.

Günün ilk ışıklarıyla tarlalarına giden çiftçiler, traktör ve tırpan yardımıyla biçtikleri otları kış için biriktiriyor.

Merkeze bağlı Tandoğan köyünde çiftçilik yapan Muhammet Bozyiğit, kentte bu yıl yağışların beklenen seviyede olmasının tarım alanlarındaki verimliliği artırdığını söyledi.

"Geçimimizi tarım ve hayvancılıkla sağlıyoruz"

Ot biçime mesailerinin başladığını belirten Bozyiğit, "Geçimimizi tarım ve hayvancılıkla sağlıyoruz. Sabah erken saatlerde tarlalarımıza gidiyoruz. Sıcak havaya rağmen gün boyu ot biçiyoruz. Hayvanlarımızın kışlık yem ihtiyacını bu şekilde karşılıyoruz. Biçtiğimiz otu balyalayarak traktörlerle köye taşıyoruz" diye konuştu.

Furkan Bozyiğit ise kentte ekinlerin bu yıl iyi durumda olduğunu anlatarak, "Biçip hazır hale getirdiğimiz otları, bir süre tarlada beklettikten sonra traktörlerle köye taşıyoruz. Hayvanların kışlık yiyecek ihtiyacı için kullanıyoruz" dedi.

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