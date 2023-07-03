Eskişehir 39 dereceyi görecek

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre bugün Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı, öğle saatlerinden sonra bulutluluğun artacağı öngörüldü.



Çevre illerde öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin edilen raporda, Eskişehir için herhangi bir uyarıya yer verilmezken, sıcaklığın 1 ila 3 derece daha artacağı belirtildi. Rapora göre bugün Eskişehir’in 39 derece sıcaklığı göreceği tahmin edilirken, en yüksek hava sıcaklığının 39 derece ile Sarıcakaya ilçesinde, en düşük ise 27 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması bekleniyor.