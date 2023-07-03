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Güncel
AA 03.07.2023 09:52

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 26 Haziran-2 Temmuz'da gerçekleştirilen 2 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda bir araca el konuldu.

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