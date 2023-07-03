Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 77 bin 224’e ulaştı

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, Mayıs ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 507 adet artarak, 77 bin 224’e ulaştı.



Bilecik’teki taşıtların 36 bin 586 adeti otomobil, 13 bin 201 adeti kamyonet, 11 bin 849 adeti traktör, 9 bin 954’ü motosiklet, 3 bin 310 adeti kamyon, bin 70 adeti minibüs, 906 adeti otobüs, 348 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 27 milyon 334 bin 424’e ulaştı.