Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fırat İşlek, Muş Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Orman Mühendisi Kemal Akay ve Meşe Derneği Başkanı İhsan Aytemiş, Sarmaşık köyündeki meşe koruluğunda çalışma yaptı.

Kente 30 kilometre uzaklıkta, 350 meşe ağacının bulunduğu yaklaşık 60 dönümlük alanda yapılan çalışmada, bazı ağaçların 400 yıllık olduğu belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

Öğretim görevlisi İşlek, alanda ağaçların yaş tespitine yönelik araştırma yaptıklarını söyledi.

Meşe ağaçlarının 35 milyon yıldır var olduğunu anlatan İşlek, "Dünya üzerinde 400'ün üzerinde meşe türünün bulunduğu biliniyor. Anadolu'da doğal ortamlarında 17 türü, ülkemiz genelinde ise 35 türü yetişiyor. Bu alanda yaptığımız araştırmalar sonucunda bazı ağaçların yaşını 400 yıl olarak tespit ettik" dedi.