Burhaniye köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu M.F., mera arazisinde hayvanları otlattığı sırada temmuz ayından beri kayıp olarak aranan Osman Gönk'e ait nüfus cüzdanı buldu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede yapılan araştırmada Osman Gönk'e ait olduğu değerlendirilen pantolon ve ayakkabı da bulundu.

Ayrıca arazide yaklaşık 50 santimetre kazılı çukur ve çukur etrafında gömülü insana ait kafatası ve kemik parçaları tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.