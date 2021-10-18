Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da güzelavrat otundan 3 kişi daha zehirlendi
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da güzelavrat otu olarak bilinen "atropa belladonna" nedeniyle zehirlenen 8 kişiden 3'ü daha taburcu edildi, birinin tedavisi sürüyor.
Giresun'da 16 Ekim akşamı 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Güzelavrat otu nedeniyle zehirlendikleri belirlenen 4 kişi taburcu edildi.
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde yedikleri ıspanağın içinde bulunan güzelavrat otundan zehirlendikleri belirlenen 8 kişiden 3'ünün daha tedavisi tamamlandı.
Dün taburcu edilen 4 kişinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 7'ye yükselirken diğer kişinin tedavisi ise sürüyor.
Etiketler: Giresun
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