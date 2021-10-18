Giresun'da 16 Ekim akşamı 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Güzelavrat otu nedeniyle zehirlendikleri belirlenen 4 kişi taburcu edildi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde yedikleri ıspanağın içinde bulunan güzelavrat otundan zehirlendikleri belirlenen 8 kişiden 3'ünün daha tedavisi tamamlandı.

Dün taburcu edilen 4 kişinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 7'ye yükselirken diğer kişinin tedavisi ise sürüyor.