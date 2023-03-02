Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 25 parça halinde 18 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.