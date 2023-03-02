Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 23:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta 18 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sonucunda Muş'ta 18 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 25 parça halinde 18 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler: Muş Uyuşturucu
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