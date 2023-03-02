Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 23:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da tır ile kamyon çarpıştı
Kütahya'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazanın ardından sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
U. T. yönetimindeki tır, Kütahya-Eskişehir karayolu 18. kilometresinde aynı istikamete gitmekte olan H. K. idaresindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, U. T., araçta sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
30 dakikalık çalışma sonucu sıkıştığı araçtan çıkartılan U. T., ilk müdahalesinin ardandan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:49
- 23:35
- 23:51
- 23:26
- 23:05
Sıradaki Haber
Denizli'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz