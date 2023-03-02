Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Merkezi gönüllüleri, ailesiyle kentte misafir edilen Cemre Demir için sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

Doğum tarihi 6 Şubat'a denk gelen ve depremlerden dolayı gününü kutlayamayan Demir için yaş pastaların üzerine "Çocuklar gülsün diye" yazıldı.

Çeşitli oyunların da oynandığı etkinlikte Demir'in 12. yaşını kutlayan gönüllüler, kestikleri pastaları depremzede çocuklara ikram etti.