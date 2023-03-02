Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 21:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de 525 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı
Tunceli'de, araçta yapılan aramada üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeklerin desteğiyle araçta ve 2 zanlının üzerinde yapılan aramalarda, 525 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tunceli Uyuşturucu
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