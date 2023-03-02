Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzede vatandaşların yaralarını sarabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda depremzedeleri yerleştikleri evlerde ziyaret eden ekipler, onların taleplerini dinledi.

Jandarma personeline teşekkür eden depremzedeler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.