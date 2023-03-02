Çankırı'da, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde yaşayanlara destek için kampanya başlatıldı. Küçükbaş hayvancılığın yoğun olduğu ilde, üreticiler birer hayvan bağışında bulundu. Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'na getirilen 253 küçükbaş hayvan satıldı.

Birliğin başkanı Cemal Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzedelere bir nebze de olsa destek olabilmek için kampanya başlattıklarını belirterek, "Sağ olsunlar ilimizdeki köylülerimiz, üreticilerimiz ellerindeki keçi, koyun ve koçları bağışladılar. Toplam 253 küçükbaş hayvan topladık. Bugün de Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda satarak paraya çevirdik. Bu parayla 10 konteyner alıp deprem bölgesine göndereceğiz. Hem hayırda bulunan hem burada satın alan vatandaşlarımız çok duyarlı davrandılar. Bugün 530 bin liranın üzerinde paramız oldu." diye konuştu.

Satılan hayvanlardan 54'ünü alan Yakup Karakoç ise bugünlerde birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Çankırılı arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Depremzede kardeşlerimize bizim de faydamız olsun diye biraz yüksek fiyata aldık. İnşallah Allah bir daha böyle acılar yaşatmaz." dedi.