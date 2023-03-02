Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye meclisinin mart ayı ilk toplantısının, başkan vekili Hasan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, deprem felaketi yaşayan illerden Adıyaman'la kardeş şehir olunması kararı alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde büyük iki deprem yaşanmış ve 11 ilimiz bu depremden etkilenmiş olup binalar yıkılmış, çok sayıda can kayıpları ve yaralılar olmuştur. Böyle büyük bir afetin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi için devletimiz, yerel yönetimlerimiz ve milletimiz birlik beraberlik içinde, deprem bölgesinde arama kurtarma ve acil ihtiyaçların karşılanması ve yaraların sarılması konusunda üst düzeyde iş birliği ve yardımlaşma duygusu içinde çalışmaya başlamıştır. Bu kapsamda Adıyaman'daki belediyelerimize ve belde halkına destek amacıyla 'Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir.' hükmü gereğince Adıyaman'ın ilimiz ile kardeş şehir olması için karar alarak, ihtiyaç duyulan alanlarda malzeme, mal, hizmetin temin edilerek Adıyaman'a ulaştırılması kararlaştırılmıştır."