Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde uyuşturucu üretimi için evinde sera kuran zanlı yakalandı
Kırklareli'nde, evinde kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu imal ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, şüpheli B.Ş'nin Atatürk Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu imal edildiği bilgisini aldı.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, evde uyuşturucu madde üretiminde kullanılan farklı çeşit ve miktarlarda aparatlar ve çok sayıda bitki bakım malzemesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kırklareli Uyuşturucu
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