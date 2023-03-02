Jandarma ekipleri, şüpheli B.Ş'nin Atatürk Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu imal edildiği bilgisini aldı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, evde uyuşturucu madde üretiminde kullanılan farklı çeşit ve miktarlarda aparatlar ve çok sayıda bitki bakım malzemesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.