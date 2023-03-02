Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Denizli'nin Tavas ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Tınaz Gülsen yönetimindeki otomobil, Denizli-Muğla kara yolu Akyar Mahallesi'nde A.C'nin kullandığı tomruk yüklü kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Gülsen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Gülsen'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü A.C, gözaltına alındı.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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