Sanayi sitesindeki 80 metrekarelik atölyede yalnız çalışan Şefik, ısıttığı demire örs üzerinde şekil vererek balta, kazma, orak ve tarım aletlerine dönüştürüyor.

Şefik, gazetecilere, 1500 derece sıcaklığa ulaşan ocak başında zor şartlar altında çalıştığını söyledi.

Azerbaycan uyruklu olduğunu, dedesinin Muş'a göç ettiğini anlatan Şefik, "İşimi severek yapıyorum. Gelen müşterinin ihtiyacına göre işlerini yapıp teslim ediyorum. 40 yıl önce bu sistem yoktu, körük vardı. Örs ve çekiçle gelen malzemeyi şekillendirir, vatandaşa teslim ederdik. Çok zordu. Her seferinde 50-100 kilogram demiri fırına atarak ısıtıyorum. Isınan malzemeleri pres yardımı ve çekiçle şekillendiriyorum. Burada balta, kazma, traktör bıçağı, kürüm bıçağı gibi her türlü demire şekil veriyorum." ifadelerini kullandı.

Çalıştıracak işçi bulamadığını belirten Şefik, "Benden sonra bu işi yapacak kimse yok. Mesleğimiz unutulmaya yüz tutmuş durumda. Eskisi gibi kazançlı olmadığı için kimse çocuğunu göndermiyor." dedi.