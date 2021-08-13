Belediyeden yapılan açıklamada, nikah salonunda gerçekleştirilen programda, aşılama çalışmalarına ilişkin ortaya atılan asılsız iddiaları kırmak ve bilimsel verilerle aşının toplum sağlığı açısından önemine vurgu yapmak için bilgiler aktarıldı.

Açıklamada, "Bilgilendirme eğitiminde, Türkiye'nin vaka sayılarının güncel bilgileri paylaşılarak aşılanmanın başlamasıyla ülke genelinde ortaya çıkan olumlu tablo detaylandırıldı. Eğitimin devamında aşının başlamasıyla birlikte yoğun bakımdaki hasta sayısının ciddi oranda azaldığına dikkat çekildi. Salgından bireysel korunmanın tam anlamıyla gerçekleşmemesi halinde, tehdidin hep devam edeceği belirtildi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının bu süreçte vazgeçilmez unsurlar olduğu anlatıldı." ifadeleri kullanıldı.