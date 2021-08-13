Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı sonucu bir asker şehit oldu
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimsek operasyon bölgesinde bir üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin Adıyaman'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, şehit Hakan Bali'nin Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'ndeki ailesinin evine giderek, acı haberi verdi.
Aileyi, askeri yetkililer ve yakınları teskin etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin geçen hafta izne geldiği, nişan töreni yaptığı ve tören sonrası ailesiyle vedalaşarak Pençe-Şimşek operasyonuna katıldığı öğrenildi.
Etiketler: Şehit Irakın Kuzeyi Pençe Operasyonları
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