Muşlu gençler, hastası olan yaşlı adamın otunu biçti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin topluma karşı sorumluluk duygularının geliştirilerek iyilik yapmalarının alışkanlık haline dönüştürülmesi için gerçekleştirilen 'İyilik Ağacı' projesi Muş’ta büyümeye devam ediyor.



Muş Gençlik Merkezi bünyesindeki gençler, 'İyilik Ağacı' projesi çerçevesinde Karlıdere köyünde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla yapan 75 yaşındaki Mehmet Can Çiçek’in kurumaya yüz tutan otunu biçti. Hastası olduğu için zamanın da otunu biçemeyen yaşlı adamın durumunun bildirilmesi üzerine harekete geçen gönüllü erkekler tırpanlarla otları biçerken kızlar ise tırmıkla otları topladı. Muş Gençlik Merkezi liderlerinden Hadis Çiçek, otları kurumak üzere olan yaşlı amcanın isteği üzerine tarlasını tırpan ile biçtiklerini ifade ederek, “İyilik Ağacı’ projesi çerçevesinde merkeze bağlı Karlıdere Köyünde yaşayan Mehmet Çiçek’in isteği üzerine yardımına koştuk. Mehmet Can Çiçek, hastası olduğundan dolayı otunu zamanında biçemediği için kendisine yardım etmek için talep geldi. Bizde Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak 13 kişilik bir ekiple otunu biçtik. Arazisi engebeli olduğu için traktörle otu biçmek mümkün değildi. Bizde gönüllü erkekler dededen, babadan kalma tırpan yöntemi ile otu biçerken, genç kızlarımız ise tırmıkla arkamızdan otu topladılar. Bu şekilde hem gençlerin iyilik alışkanlığını geliştiriyoruz hem de gençler arasında yardımlaşma duygusunu arttırıyoruz" dedi.





Gençlik Merkezi Gönüllülerden Betül Zehra Çağlayan ise ilk defa tırmıkla ot topladığını belirterek, "Yaşlı amcanın talebi üzerine köye geldik. Hocalarımız tırpanla ot biçerken, bizde onlara yardım etmek için tırmıkla ot topladık. Gerçekten çok zor bir işti. Bunu yapanların çok büyük emekleri var. Daha önce hiç ot toplamadım" ifadelerini kullandı.Köyde geçimini hayvancılık yaparak sağladığını belirten Mehmet Can Çiçek ise hastası olduğu için otunu zamanında biçemediğini belirterek, "Hastam olduğu için otumu bu güne kadar biçemediğimden dolayı büyük bir bölümü kurudu. Bende gençlik merkezine giderek gönüllü gençlerden yardım istedim. Bu gün ekip olarak gelip bize yardım ettiler ve otumuzu tamamen biçtiler. Kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.