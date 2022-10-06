MÜSİAD Sakarya Şubesinde kahvaltılı olarak başlayan program, ardından 'İş Dünyamızın Yeni Coğrafyası: Afrika’’ hakkında bilgilendirme toplantısı ile devam etti.

Programa açılış ve selamlama konuşmasıyla başlayan Başkan İsmail Filizfidanoğlu şu sözleri söyledi:

“Öncelikle, MÜSİAD Sakarya ailesi olarak siz değerli büyükelçimizi şubemizde ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isterim. Bizler Sakarya’daki MÜSİAD’lı iş adamları olarak gelişen ve değişen dünyada Afrika’da oluşan pazardan haberdarız. Bu bağlamda, sizlerin bize aktaracağı değerli bilgiler ışığında, ticaretimizi ve iletişimimizi geliştirmek adına çalışmalar yapmak isteriz.”

Sözlerine Sakarya’da özellikle de MÜSİAD şubesinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Büyükelçi Kavas, Türkiye’nin Afrika politikalarının geleceğine değinerek,“Bugün ülkemizde 25 binin üzerinde Afrikalı öğrenci eğitim görüyor. Senegal’in bile önde gelen iş adamları arasında Türkiye’de eğitim görmüş mezunlar var. Kıta ülkeleri arasında vergi konusunda yeni anlaşmalar sayesinde Türk firmaları Afrika’da yatırım yaptığında kıta içerisindeki ürünleri vergiden muaf olacak” diye konuştu.

Kavas: ‘Batı Afrika’nın en havalimanını Türk firmaları inşa etti

Batı Afrika’nın en büyük havalimanı olan, Türk firmalarının Dakar’da inşa ettiği eserler arasında Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı (AIBD) büyük önem taşıyor. Dakar’a 40 kilometre uzaklıktaki havalimanı, 50 bin hektar alanda yıllık 3 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet veriyor. İnşasına, Suudi bir şirket tarafından 2008’de başlanan ancak bir türlü bitirilemeyen havalimanının yapımını Türk firmaları Eylül 2016’da devralarak 8 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. Malzemesinin yüzde 90’ı Türkiye’den gelen ve 575 milyon avroya mal olan havalimanı Aralık 2017’de hizmete girdi.

Programın ardından, kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.