Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 16:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uşakspor - Serik Belediyespor: 0-1
[Getty]
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan ve düşme hattında yer alan Uşakspor, üst üste üçüncü yenilgisini evinde Serik Belediyespor'dan aldı.
Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 17. dakikada konuk ekipten Sebahattin attı. Grupta 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi alan Uşakspor, bu mücadele önceki teknik direktörlüğe Bülent Akın'ın yerine Sportif Direktör Recep Yazıcı'yı getirmişti.
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