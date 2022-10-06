Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Iğdır'ın yüksek rakımlı yaylalarında yaz mevsimini geçiren çiftçiler, havaların soğumasıyla küçükbaş hayvanlarını ovalara indirdi.

Yaklaşık 1 milyon 500 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu kentte çiftçiler, kar yağışları başlayana kadar sürülerini köylerine yakın ovalarda ve hasadı yapılmış tarım arazilerinde otlatacak.

[Fotoğraf: AA]

"Köyde yaşamak istiyorsanız, hayvancılık yapmak zorundasınız"

Hayvanlarını yayladan ovaya indirenlerden biri Tuzluca ilçesine bağlı Kamışlı köyünde çiftçilik yapan Ali Kayatekin. Geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu ve bu mesleği atadan sürdürdüklerini ifade eden Kayatekin, "Köyde yaşamak istiyorsanız, hayvancılık yapmak zorundasınız. Bu nedenle hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvancılık güzel, karlı bir iştir. Zor olduğu için her insan bu işi yapamaz" dedi.

Kayatekin, bu mevsimde hayvanlar için en güzel otlakların, hasadı yapılmış hububat tarlaları olduğunu belirterek, daha sonra da hayvanlarını meyve bahçelerine götüreceklerini dile getirdi. Kayatekin, kar yağışına kadar hayvanlarını dışarda otlatmaya gayret edeceklerini anlattı.

"Yılbaşından sonra da ahırlarımızda hayvanlarımızın bakımına devam edeceğiz. Martın sonunda yaylalara ya da belirlediğimiz meralara hayvanlarımızı tekrar çıkaracağız."

[Fotoğraf: AA]

Çiftçilerden Bünyamin Öz ise hayvanlarını yayladan indirdiklerini belirtti. Tarım arazilerinin ve meyve bahçelerinin besin açısından oldukça zengin olduğuna işaret eden Öz, "İlkbaharda hayvanlarımızı köyün merasında otlatıyoruz daha sonra 6'ncı ayda yaylaya çıkarıyoruz. 3 ay burada kaldıktan sonra köyün merasında, ekilen tarım arazilerinde, kayısı bahçelerinde ve yonca tarlalarında kış gelene ve kar yağana kadar idare ediyoruz" dedi.