Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 15:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rize-Artvin Havalimanı'nı 4,5 ayda 347 bin 834 yolcu kullandı
[Fotograf: DHA]
Rize-Artvin Havalimanı’nı 14 Mayıs 2022'den 30 Eylül 2022'ye kadar toplam 347 bin 834 yolcu kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı’nda Eylül ayı içinde 1'i yurtdışı olmak üzere toplam 502 sefer gerçekleşti. Seferlerde 69 bin 562 kişi yolculuk etti.
Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı açıldığı günden, 30 Eylül tarihine kadar kullanan yolcu sayısı 347 bin 834'e ulaştı.
Etiketler: Hava Yolu
Son Haberler
- 18:23
- 18:18
- 18:06
- 17:46
- 17:46
Sıradaki Haber
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz