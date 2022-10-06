Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı’nda Eylül ayı içinde 1'i yurtdışı olmak üzere toplam 502 sefer gerçekleşti. Seferlerde 69 bin 562 kişi yolculuk etti.

Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı açıldığı günden, 30 Eylül tarihine kadar kullanan yolcu sayısı 347 bin 834'e ulaştı.