Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ta aynı gün meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Fener Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı.Kazada 10 yaşındaki Y.S.B. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zonguldak-Ankara kara yolu Gökgöl Mağarası mevkisindeki kazada ise O.S.'nin kullandığı otomobil, yaklaşık 30 metreden ormanlık alana devrildi.Olay yerine gelen AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla aynı hastanede tedavi altına alındı.Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Trafik Kazası Zonguldak
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