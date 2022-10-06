Siirt İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde de sorumluluk sahasında balık türlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaçak avcılığın önlenmesi yönelik çalışma yaptı.

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Projesi çerçevesinde vatandaşlara bilgi veren ekipler, cep telefonlarına yüklenecek olan uygulamayla vatandaşların hayvanlara yapılan suç çerçevesine giren şiddet, kasten yaralama, işkence ve hayvan dövüşü gibi suçları ilgili birimlere iletebileceğini anlatıyor.