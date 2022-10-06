Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 15:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’de çocuklara doğa yürüyüşü
[Fotograf: İHA]
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı ile Yıldız Dağları'nda çocuklara doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü koordinesinde çocuklara doğa yürüyüşü etkinliği yapıldı. Etkinlik çerçevesinde çocuklar, İğneada Longoz Ormanları Milli Park’ındaki longozlarda kuş gözlemi, Yıldız Dağları'nda da doğa yürüyüşü yaptı.
Çeşitli etkinliklerin yer aldığı doğa yürüyüşünde kuşları gözlemleyen çocuklara doğa ile ilgili bilgiler de verildi.
Etiketler: Çocuk Etkinlikleri Kırklareli Milli Parklar
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