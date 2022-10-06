Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü koordinesinde çocuklara doğa yürüyüşü etkinliği yapıldı. Etkinlik çerçevesinde çocuklar, İğneada Longoz Ormanları Milli Park’ındaki longozlarda kuş gözlemi, Yıldız Dağları'nda da doğa yürüyüşü yaptı.

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı doğa yürüyüşünde kuşları gözlemleyen çocuklara doğa ile ilgili bilgiler de verildi.