Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çoban köpeğinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde çoban köpeğinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.
63 yaşındaki Dudu Berk, Sinci köyündeki evinin bahçesinde çoban köpeği saldırdı.
Kadının çığlıkları üzerine bahçeye gelenler köpeği uzaklaştırdı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ise Berk'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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