Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş ve Bitlis'te 4 köye ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA]
Muş ve Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 4 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehymus Yentür, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 2 köye ulaşım sağlanamadığını söyledi.
Bir hafta önce etkili olan kar nedeniyle kentte kapanan 211 köy yolundan 209'unu açtıklarını ifade eden Yentür, kapalı olan 2 köy yolun da çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kentte 2 yerleşim yerinin yolunun kapalı olduğunu aktardı.
Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için yolları en kısa sürede açacaklarını kaydetti.
Etiketler: Muş Bitlis Ulaşım Kar Yağışı
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