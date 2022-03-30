Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf AA]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen, gözetim altına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede tespit edilen Fas uyruklu 12 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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