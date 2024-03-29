Açık 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.03.2024 18:26

Muş Valisi Çakır karla mücadele ekiplerini ziyaret etti

Muş Valisi Avni Çakır, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekiplerini ziyaret etti.

Muş Valisi Çakır karla mücadele ekiplerini ziyaret etti
[Fotograf: AA]

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, Üçevler grup köy yolunun açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye giden Vali Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İş makinesi operatörlerine kolaylıklar dileyen Çakır, karla mücadele ekiplerinin Çavuştepe mevkisinde çalışma yürüttüğünü söyledi.

''Kar kalınlığı 7 metreye ulaştı''

Kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığını söyleyen Çakır, şöyle konuştu:

"Üçevler bölgesinde 10 köy ve 20'ye yakın mezra bulunmakta. Burası alternatif yolumuz. Şu anda diğer yollar ulaşıma açık, ekiplerimiz burayı açmaya çalışıyor. Burada 24 saat esaslı çalışıyoruz çünkü 7 metrelik bir kar örtüsü var. Arkadaşlarımız, yoğun çalışmalarına rağmen ilerlemekte güçlük çekiyor. İnşallah yarın akşama kadar buranın tamamını açacağız. Muş'ta 368 köy ve 217 mezra var. Geniş dağılım gösteren bir vilayet. Bu yıl nispeten kar yağışımız önceki yıllara göre azalmakla beraber yine de özellikle geçen hafta yoğun bir kar yağışı oldu. İl Özel İdaresi ekiplerimizin üstün çalışmasıyla vatandaşlarımıza hiçbir mağduriyet yaşatmadık."

Kışın acil ya da hasta olan vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE ekiplerinin yetiştiğini vurgulayan Çakır, şunları söyledi:

"İl Özel İdaresi yaklaşık 21 bin kilometre yol açtı. Bu çok ciddi bir rakam. 260 bin litreden fazla mazot harcadık. Bunu tabii vatandaşımıza hizmet noktasında büyük bir keyifle yapıyoruz. Allah'a şükür vatandaşımızın da ciddi bir mağduriyeti söz konusu olmadı. İl Özel İdaremizin tüm personeline üstün ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

ETİKETLER
Kar Yağışı Muş
Sıradaki Haber
Marmaris'te 2 bin 500 yıllık kaya mezarı turizme kazandırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:17
Murat Kurum TRT Haber'de
22:15
İsrail son bir haftada Şifa Hastanesi ve çevresinde 13 çocuğu katletti
21:49
Brezilya'da gökdelende yangın çıktı
21:39
İsrail Gazze'de 8 sivili daha öldürdü
21:35
Erzurum'da okul servis minibüsünün çarptığı öğretmen ağır yaralandı
21:34
ABD'de polisin orantısız müdahalesinde ölenlerin 3'te 1'ini siyahiler oluşturuyor
"Taşkın koruma tesisi" sel felaketi yaşayan mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı
"Taşkın koruma tesisi" sel felaketi yaşayan mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı
FOTO FOKUS
Brezilya'da gökdelende yangın çıktı
Brezilya'da gökdelende yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ