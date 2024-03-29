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Güncel
AA 29.03.2024 18:16

Melikgazi Belediyesi gastronomi sokağı kuracak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçeye "Ortaköy Sokağı" ismini verecekleri gastronomi sokağı kuracaklarını duyurdu.

Melikgazi Belediyesi gastronomi sokağı kuracak
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Palancıoğlu, insan odaklı projelere devam ettiklerini, bu kapsamda hayata geçirecekleri gastronomi sokağı ile ailelerin bir arada olacağı iyi vakit geçireceği mekan oluşturacaklarını vurguladı.

Projede, mekanlarda kumpir ve dondurmanın yanı sıra yerel tatların da yer alacağının altını çizen Palancıoğlu, "Melikgazi'de 5 yılı rekor hizmetlerimizle tamamladık. Birçok alanda ilçemizin her köşesine hizmet ettik. Yeni dönemde de Türkiye'ye örnek olacak vizyon projelerimizi inşallah hayata geçireceğiz. 'Önce insan' temasıyla projelerimizi hazırladık. İlçemize çok zevkli, güzel mekanlar kazandıracağız. Ortaköy Sokağı ile İstanbul'u Kayserili hemşehrilerimizin ayağına getiriyoruz" sözlerini kullandı.

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