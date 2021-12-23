Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş-Bitlis kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Yoğun kar nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılan Muş-Bitlis kara yolu ulaşıma açıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Muş-Bitlis kara yolunun Güroymak ilçesi istikametinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Kara yolunda kar temizleme çalışmalarının devam ettiği bildirilen açıklamada, Güroymak istikametinde araç geçişine görevli ekiplerce izin verildiği kaydedildi.
Açıklamada, tedbirlerin elden bırakılmamasına vurgu yapıldı.
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