Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde durdurulan kamyonda 6 milyon 200 bin boş makaron bulundu.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Operasyonda, kamyonun kasasına yüklenmiş paketlerde 6 milyon 200 bin boş makaron ele geçirildi.
Polis ekipleri, kamyon sürücüsü D.İ.'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Makaron
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