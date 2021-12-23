Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan İran uyruklu tır sürücüsü A.A.G, Doğubayazıt Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma ise sürüyor.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce dün uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında İran'dan sınır kapısına gelen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirilip aranmıştı.

Tırdaki aramada, aracın yakıt deposundaki gizli bir bölmenin, yakıt izlenimi verilmek istenen farklı bir sıvı maddeyle doldurulduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan analizde bu sıvının metamfetamin olduğu belirlenmişti. 462 kilo 500 gram sıvı metamfetaminin, Türkiye tarihinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktarlı sıvı metamfetamin olduğu belirtilmişti.