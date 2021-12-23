Bingöl’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl Havalimanı kavşağında gece saatlerinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, M.T. idaresindeki 34 KK 3397 plakalı otomobil ile Ö.D. kontrolündeki 28 EP 482 plakalı hafif ticari araç havalimanı kavşağında çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.