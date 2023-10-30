Muhabbet kuşu ölen engelliye sevindiren jest

Yunuseli Mahallesi'nde babası Levent Ferik ve babaannesi Ayşe Ferik ile yaşayan Melike'nin muhabbet kuşu kısa süre önce öldü.

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören genç kızın büyük üzüntü yaşadığını gören işitme engelli babası, yeni bir kuş alamadığını belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekibine başvurdu.

Beyaz Masa ekibinin talebi hızlıca işleme almasının ardından liseli genç kız için ölen kuşu gibi mavi renkli bir muhabbet kuşu temin edildi. Engelliler Şube Müdürlüğü aracılığıyla da çölyak hastası olan Melike için glütensiz pasta da alındı.

Eve giden Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ekibini muhabbet kuşuyla kapıda gören Melike Ferik, yaşadığı üzüntünün ardından teselli bulduğunu belirterek, "Şimdi çok mutlu oldum. Bu kuşun adını da 'Maviş' koyacağım. Çok teşekkür ederim." dedi.

Babaanne Ayşe Ferik ise torununun yüzünü güldüren belediye ekiplerine teşekkür etti.