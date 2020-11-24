Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Datça'ya uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen E.A. ile U.B. (21), A.D. (27), M.T. (23) ve E.E. (27) yakalandı.
Aramada E.A'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
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