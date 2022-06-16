Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin il dışından kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen otomobil, jandarma ekiplerince Göcek Mahallesi girişinde durduruldu.
Narkotik köpeğiyle yapılan aramada valizdeki kıyafetlerin arasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.Ç. ile N.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
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