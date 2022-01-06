İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, polis sorumluluk bölgesinde yer alan Denizli ve Aydın kara yolu polis uygulama noktalarında, farklı zaman dilimlerinde uygulama yapıldı.

Kontrollerde 925 araç sorgulandı, 2 bin 596 kişinin HES Kodu ve GBT kontrolü yapıldı.

8 yoklama kaçağı ve çeşitli suçlardan aranan 2 zanlının yakalandığı denetimlerde, 15 sürücüye 33 bin 768 lira, izolasyon kurallarına uymayan bir kişiye de 1500 lira cezai işlem uygulandı.

Kontrollerde vatandaşlar, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.