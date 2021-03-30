Patlangıç Mahallesi Hilmi Döğerli Caddesi'nde Mustafa B.'nin kullandığı minibüs, Yasemin Ç.'nin yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

​​​​​​​İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Her iki araçtaki sürücünün de yaralandığı kazada, devrilen minibüste sıkışan Mustafa B, bulunduğu şoför mahallinden itfaiye ekibinin yardımıyla çıkarıldı.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.