Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otele operasyon gerçekleştirdi.
Otelde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Odada yapılan aramada, 2 kilo 464 gram esrar, uyuşturucu aparatı, hassas terazi ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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