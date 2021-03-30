Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda C.C. , S.P. ve M.K. isimli 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları yakalandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda şüpheliler suçüstü yakalanırken, ikamet ve iş yerlerinde narkotik köpeği ALFİ ile yapılan aramalarda; 852 gram bonzai, 11 gram eroin ve satışa hazır vaziyette 14 paket halinde 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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