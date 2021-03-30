Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Arama sonucu otomobilde depoya gizlenmiş 7 kilo 500 gram esrar bulundu, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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