Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Menteşe ilçesinde bir kuyumcu ve galericiye ait ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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