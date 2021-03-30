İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Menteşe ilçesinde bir kuyumcu ve galericiye ait ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.