Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaş-Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile GE 1827 AC plakalı tır çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Cesetler, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.
Yabancı plakalı tırın şoförü gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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