Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 17:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara’da 1300 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Sincan’da kaçak alkolle mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda etil alkol ile sahte içkiye el konuldu. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan’da sahte alkol üreten 3 şüpheliyi tespit etti.
Harekete geçen ekipler, Sincan’da iki farklı adrese düzenlediği operasyon ile şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda bulunan bin 300 litre etil alkol, 292 şişe sahte içki, 100 adet boş içki şişesi, 640 adet içki şişesi kapağı, sahte içki yapımında kullanılan kit ve 1 adet alkol ayrıştırıcı cihaz ile cihaza ait 2 adet soğutucu materyale ise el konuldu.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçak İçki Sahte Alkol Sahte İçki Ankara
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