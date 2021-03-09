Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 17:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağılda çıkan yangın küçükbaş hayvanları telef etti
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece bir ağılda çıkan yangında 10 küçükbaş hayvan ile 1 köpek yavrusu telef oldu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Kandıra Orhan Mahallesi’nde Mulayim Ünal’a ait koyun ağılında gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören Kandıra Belediyesi’nde görevli bekçinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 5 koyun,5 keçi ve 1 köpek yavrusu ise yanarak telef oldu.
Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması başlattığı yangın hakkında inceleme başlatıldı.
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