Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da tır, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpan tırın şoförü yaralandı.
Kemal Uyar'ın kullandığı 42 DYP 45 plakalı tır, Muğla-Yatağan kara yolu Bayır mevkisinde trafik ışıklarında bekleyen yolcu otobüsü ve otomobillere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan Uyar, itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmayla güçlükle çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekibince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:14
- 16:18
- 15:59
- 16:01
- 16:01
Sıradaki Haber
Nergis çiçekleri geçim kaynağı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz